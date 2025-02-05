Полиция Израиля задержала двух российских эмигрантов за экстремизм

В Израиле задержали двух эмигрантов из РФ за экстремизм и поддержку Палестины

Полиция Израиля задержала двух российских эмигрантов по подозрению в экстремизме и поддержке Палестины. Об этом заявили в пресс-службе правоохранительных органов страны, сообщает РИА Новости.

«Полиция центрального округа арестовала жителя города Ришон-ле-Цион и его жену по подозрению в экстремизме», — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, у супругов также хранилось огнестрельное оружие, экстремистская литература левого и джихадистского толка и антиизраильские плакаты. Утверждается, что они также причастны к нанесению пропалестинских граффити. Арестованная пара эмигрировала в Израиль из России несколько лет назад.

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что президент США Дональд Трамп является величайшим другом Израиля из всех, кто был в Белом доме. По его словам, израильский народ с огромным уважением относится к Трампу.