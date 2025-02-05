В Санкт-Петербурге введут штраф за парковку на маркировке во дворах

Жителей Санкт-Петербурга начнут штрафовать за парковку на эксплуатационной маркировке для остановки коммунальной техники и пожарных. Закон принят в третьем чтении депутатами ЗакСа Петербурга, передает 78.ru.

Разметки ввели в 2023 году, они расположены во дворах домов рядом с гидрантами, мусорными баками и внутриквартальными проездами. Маркировка обозначается желтой, оранжевой краской либо термопластиком.

Штраф за нарушение закона составит от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от пяти до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. В настоящее время закон не вступил в силу, он начнет действовать после подписания губернатором.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за парковку возле мусорных контейнеров. Штраф составит от 1500 до 5000 рублей в зависимости от региона. Так, в Москве и Санкт-Петербурге сумма наказания максимальная. Также нельзя оставлять машину на парковке для инвалидов и блокировать выезд с придомовой территории и стоянку во дворе с включенным двигателем.