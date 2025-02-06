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18:06, 6 февраля 2025Россия

9 февраля: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)

Фото: Buda Mendes / Getty Images

9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации, а в мире — Международный день стоматолога и Международный день пиццы. Православные вспоминают святого Иоанна Златоуста. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 9 февраля 2025 года — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День работника гражданской авиации

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

9 февраля профессиональный праздник отмечают авиапилоты, стюарды и стюардессы. Дату приурочили к дню создания воздушного флота нашей страны в 1923 году. К 90-летней годовщине этого события президент России подписал указ об установлении праздника — Дня работника гражданской авиации.

Кстати, самый первый в истории России самолет внутренних авиалиний совершил полет из Москвы в Нижний Новгород 15 июля 1923 года. Маршрут составил 420 километров.

Праздники в мире

Международный день стоматолога

Праздник отмечают в честь святой Аполлонии Александрийской, мученицы, которая ушла из жизни во времена гонений на христиан. По преданию, во время пыток язычники сильно били женщину по лицу, из-за чего она лишилась всех зубов. Но даже страшные мучения не заставили ее отречься от веры.

Международный день пиццы

Фото: Pinar Kucuk / Unsplash

Италия считает пиццу своим главным национальным блюдом. Неаполитанская пицца (в России ее называют Маргаритой) является классической и самой популярной в любых итальянских ресторанах. Поэтому неудивительно, что страна обратилась в ЮНЕСКО с требованием признать пиццу одной из всемирных ценностей.

В Италии даже есть закон о пицце. Он устанавливает четкий технологический процесс приготовления этого блюда и даже то, из каких регионов должны происходить ингредиенты.

Какие еще праздники отмечают в мире 9 февраля

  • Воскресенье аутизма;
  • Международный день греческого языка;
  • Всемирный день брака;
  • Международный день осведомленности о SCN8A.

Церковный праздник

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

День памяти Иоанна Златоуста

Православные верующие 9 февраля вспоминают Иоанна Златоуста — богослова и священнослужителя из Константинополя. Наряду с Григорием Богословом, чей день отмечается 7 февраля, он считается одним из самых почитаемых святителей.

Златоустом Иоанна прозвали за яркие речи, которыми он призывал людей к вере. Православные обращаются к этому святому с молитвами о светлом разуме, а также о помощи в критической ситуации. И — неожиданно — при зубной боли. Есть даже особый заговор: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

Приметы 9 февраля

В День Иоанна Златоуста с древности было принято внимательно относиться к «знакам свыше».

  • Если собака ложится на снег, значит придет вьюга;
  • Если окна в доме запотели, то в ближайшие дни начнутся холода;
  • Если на небе звезды еле видно, следует ждать оттепель.

Кто родился 9 февраля

Всеволод Мейерхольд (1874 — 1940)

Фото: ТАСС

Выдающийся советский театральный деятель Всеволод Мейерхольд родился в Пензе в 1874 году и стал одним из символов культуры начала XX века в России. После Октябрьской революции в 1917 году он активно занялся новым советским театром — непохожим на классический. Именно под руководством Мейерхольда на сцене стали появляться постановки поэта Владимира Маяковского: например, режиссер сам поставил его «Мистерию-Буфф».

Василий Жуковский (1783 — 1852)

Поэт, ставший классиком русской литературы, родился 9 февраля (по новому стилю) 1783 года в Тульской губернии. Интересно, что он нечистокровный дворянин. Его отцом был помещик Афанасий Бунин, а матерью — пленная турчанка по имени Сальха. Ее крестьяне вывезли из Бендерской крепости и подарили Бунину во время войны. При этом фамилию и отчество Жуковский получил от крестного отца бедного дворянина Андрея Жуковского, который также жил в доме Бунина.

Кто еще родился 9 февраля

  • Василий Чапаев (1887 — 1919) — советский военачальник;
  • Ирина Слуцкая (46 лет) — российская фигуристка, телеведущая;
  • Том Хиддлстон (44 года) — американский актер;
  • Уильям Гаррисон (1773 — 1841)— девятый президент США.

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