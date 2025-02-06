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12:27, 6 февраля 2025Россия

Минобороны рассказало о ходе боев под Волчанском

Минобороны: Под Волчанском нанесено поражение бригадам украинской теробороны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России нанесла поражение украинским вооруженным формированиям под Волчанском. О ходе боев в Харьковской области рассказало Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне спецоперации.

По информации министерства, за минувшие сутки российские войска разбили две бригады украинской территориальной обороны в окрестностях Волчанска и населенного пункта Охримовка Харьковской области. При этом потери противника составили более 25 человек и одно артиллерийское орудие.

Кроме того, на указанном направлении был уничтожен склад боеприпасов противника, отметили в оборонном ведомстве.

5 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новомлынск Харьковской области. Занять его удалось военнослужащим группировки войск «Запад».

ЖЗЛ
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