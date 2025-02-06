Обыск в квартире внучки бывшего мэра российского города попал на видео

СК показал видео обыска в квартире внучки экс-мэра Самары

В Самаре идет обыск в квартире внучки бывшего мэра города Виктора Тархова. Видео «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно, как сотрудники СК поднимаются по лестнице к квартире подозреваемой в расправе, снимают пломбы с двери. В помещении они осматривают ванную комнату с помощью ультрафиолета.

По месту жительства внучки Тархова силовики нашли телефоны и паспорта. Также следователи выяснили места реализации ювелирных изделий экс-мэра и его супруги, а также отыскали их проданный автомобиль.

В СК считают, что внучка готовилась в расправе над родственниками, она запаслась канистрами с химическим средством и пластиковыми емкостями для сокрытия следов преступления.

Следователи допрашивают соседей, свидетелей, а также изучают записи видеокамер. Кроме того, проверяется причастность к преступлению других лиц.

Ранее сообщалось, что раскрыты новые подробности о подозреваемой в расправе над экс-мэром российского города.