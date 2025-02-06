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10:53, 6 февраля 2025Бывший СССР

По академии Нацгвардии Украины в Харькове нанесли удар

РИА Новости: Офицеров ВСУ уничтожили при ударе по академии Нацгвардии в Харькове
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили ряд офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время удара по академии Нацгвардии Украины в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на Площади Восстания подтверждаю», — рассказал он. По словам подпольщика, среди попавших под удар были офицеры батальона «Лють» Национальной полиции Украины и представители стран НАТО.

Лебедев также сообщил, что некоторые раненые были помещены под особый надзор. По его словам, местных врачей к ним не пускают, а за некоторыми из них присылали вертолеты.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли серию ударов по расположениям ВСУ в Харьковской области. Отмечается, что под обстрел попали украинские военные в Чугуеве и Купянске.

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