РИА Новости: Офицеров ВСУ уничтожили при ударе по академии Нацгвардии в Харькове

Российские военные уничтожили ряд офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время удара по академии Нацгвардии Украины в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на Площади Восстания подтверждаю», — рассказал он. По словам подпольщика, среди попавших под удар были офицеры батальона «Лють» Национальной полиции Украины и представители стран НАТО.

Лебедев также сообщил, что некоторые раненые были помещены под особый надзор. По его словам, местных врачей к ним не пускают, а за некоторыми из них присылали вертолеты.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли серию ударов по расположениям ВСУ в Харьковской области. Отмечается, что под обстрел попали украинские военные в Чугуеве и Купянске.