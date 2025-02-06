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19:32, 6 февраля 2025Интернет и СМИ

Популярную российскую блогершу оштрафовали за плевок в певицу

Треш-блогершу Фросю оштрафовали на тысячу рублей за плевок в певицу Mia Boyka
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: страница «ЗШ» во «ВКонтакте»

Суд в Москве оштрафовал популярную российскую треш-блогершу Фросю (настоящее имя — Дарья Умнова) за плевок в певицу Mia Boyka (Мария Бойко). Об этом Фрося заявила в Telegram-канале.

Блогерша опубликовала постановление суда, согласно которому ее признали виновной в мелком хулиганстве и оштрафовали на одну тысячу рублей. «Умнова. Д.Д. совершила мелкое хулиганство, то есть нарушила общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся громкой нецензурной бранью, в общественном месте», — говорится в документе.

В своей публикации о штрафе Фрося заявила, что морально победила в этой ситуации. «То есть, в среднем, среднестатистический житель Москвы может в месяц плюнуть в нее (Mia Boyka — Прим. «Ленты.ру») 60 раз», — пошутила она.

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Умнова плюнула в лицо Mia Boyka в октябре 2024 года на съемках шоу «50 хейтеров». Блогерша объяснила свой поступок тем, что таким образом она заступилась за девочку-квадробера, над которой певица публично поиронизировала на своем концерте.

Вызвавший скандал инцидент с Mia Boyka произошел во время выступления на Дне города в Надыме. В ходе концерта на сцену вывели потерявшуюся восьмилетнюю девочку, на которой была маска кошки. «Ты тут у нас котенок или ты квадробер, не дай бог?» — спросила певица, а также поинтересовалась, зачем девочке такое увлечение. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, Mia Boyka обвинили в публичном унижении ребенка.

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