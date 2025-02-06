Против уехавшей на Украину оперной певицы завели новое дело

РИА: В России против уехавшей на Украину певицы Максаковой завели уголовное дело

В России завели новое уголовное дело против оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая уехала на Украину. Оно касается нарушения закона об иноагентах, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Согласно данным агентства, Максакова не маркировала материалы, публикуемые ей на YouTube-канале.

Это не первое дело в отношении певицы, ранее она стала фигурантом по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). За это суд в Москве ее заочно арестовал.