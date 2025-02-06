Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:54, 6 февраля 2025Силовые структуры

Против уехавшей на Украину оперной певицы завели новое дело

РИА: В России против уехавшей на Украину певицы Максаковой завели уголовное дело
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России завели новое уголовное дело против оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая уехала на Украину. Оно касается нарушения закона об иноагентах, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Согласно данным агентства, Максакова не маркировала материалы, публикуемые ей на YouTube-канале.

Это не первое дело в отношении певицы, ранее она стала фигурантом по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). За это суд в Москве ее заочно арестовал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Пожилая женщина пыталась выдать бездыханную дочь за живую и попалась из-за запаха

      Россиянам назвали малоизвестные услуги по ОМС

      В ЕС призвали срочно ввести тарифные меры против одного вида товаров из России

      ВМС США успешно сбили беспилотник с помощью лазера

      Для принадлежащих США судов отменили сборы за проход через Панамский канал

      Более 40 тысяч госслужащих США согласились уволиться по собственному желанию

      Путин поручил Хинштейну подготовить программу восстановления приграничья Курской области

      Названы самые необычные вакансии в Москве

      В Госдуме рассказали о россиянах с наиболее высокими пенсиями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше