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19:37, 6 февраля 2025Россия

Путин заявил о необходимости изменить программу вузов

Президент России Путин: Из программы вузов следует убрать архаичные программы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Программу российских вузов следует изменить — необходимо убрать те образовательные программы, которые не отвечают потребностям экономики страны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию, трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер назвал такие программы архаичными и призвал правительство начать работу в изменении порядка приема на обучение.

«[Следует] исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», — обратился к кабмину глава государства.

Ранее Путин заявил, что образование в стране становится более современным и в большей мере отвечает запросам молодежи.

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