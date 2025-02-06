Путин заявил о необходимости изменить программу вузов

Президент России Путин: Из программы вузов следует убрать архаичные программы

Программу российских вузов следует изменить — необходимо убрать те образовательные программы, которые не отвечают потребностям экономики страны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию, трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер назвал такие программы архаичными и призвал правительство начать работу в изменении порядка приема на обучение.

«[Следует] исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», — обратился к кабмину глава государства.

Ранее Путин заявил, что образование в стране становится более современным и в большей мере отвечает запросам молодежи.