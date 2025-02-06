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19:01, 6 февраля 2025Экономика

Раскрыт объем помощи России на выплаты бюджетникам Абхазии

Вольвач: Россия перечислила ₽343 млн на выплату зарплат бюджетникам Абхазии
Вячеслав Агапов
Дмитрий Вольвач

Дмитрий Вольвач. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Россия перечислила 343 миллиона рублей на выплату зарплат бюджетникам Абхазии. Объем финансовой помощи республике раскрыл замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, его цитирует «Интерфакс».

По словам чиновника, Россия соблюдает все договоренности и принятые на себя обязательства.

«С Республикой Абхазия у нас сохраняются дружеские и добрососедские отношения, подкрепленные международными договорами о сотрудничестве и взаимопомощи», — заявил он.

По словам Вольвача, средства, которые перевела Россия, пойдут на выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы — учителям, врачам и сотрудникам правоохранительных органов.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президент России Владимир Путин лично поставил задачу не только сохранить взаимоотношения России и Абхазии, но и эффективно развивать их.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Абхазию средства на социально-экономического развитие. Также РФ предоставила республике гуманитарную электроэнергию в объеме 327 миллионов киловатт-часов.

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