Раскрыта причина расправы внучки экс-мэра Самары над дедушкой и бабушкой

Shot: Внучка экс-мэра Самары Тархова убила дедушку и бабушку из-за 145 миллионов

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова расправилась с ним и бабушкой из-за 145 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, эту сумму девушка собралась получить с продажи принадлежащей дедушке недвижимости. Речь идет об особняках, расположенных в Московской области, квартире бизнес-класса в Самаре и автомобилях. Тарханову принадлежали два участка в деревне Белеутово. Площадь одного составляет более тысячи квадратным метров. На нем расположен коттедж площадью 372,9 квадратных метра. Второй участок расположен по соседству. Его площадь равна почти 890 квадратных метров. Дом на первом участке недавно был выставлен на продажу за 27,3 миллиона рублей. Однако вскоре это объявление было снято с публикации. По предварительной информации именно внучка экс-мэра пыталась продать коттедж.

По информации Shot, Тархову принадлежала квартира в ЖК бизнес-класса «Твинс», площадью 172,6 квадратных метра. Рыночная стоимость недвижимости составляет около 25,6 миллиона рублей. Она была куплена в 2013 году. Кроме того, экс-мэр являлся совладельцем экологической компании «Новитрек». Ему принадлежало 38,7 процента.

Подозреваемая в расправе над ним внучка успела продать принадлежащий деду белый автомобиль марки Toyota RAV4.

Ранее сообщалось, что арестованная по подозрению в расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой внучка употребляла наркотики. Девушку арестовали на два месяца, идет предварительное следствие.