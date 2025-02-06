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18:02, 6 февраля 2025Путешествия

Раскрыты самые гостеприимные регионы России

Краснодарский край стал самым гостеприимным регионом России за последние 5 лет
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Краснодарский край стал самым гостеприимным регионом России за последние пять лет, его рейтинг зафиксирован на отметке 100 баллов. Такие данные раскрыли аналитики банка «Дом.РФ», исследование попало в распоряжение «РБК».

Вторую строчку с показателем 97 баллов заняла Москва, на третьем месте расположился Санкт-Петербург (75 баллов), на четвертом — Московская область (60 баллов), на пятом — Ставропольский край (46 баллов).

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В топ-10 рейтинга также вошли Калининградская область (41 балл), Республика Татарстан (41 балл), Ленинградская область (40 баллов), Свердловская (37 баллов) и Иркутская (36 баллов) области.

Для анализа использовались 16 критериев и динамика оценки по ним за последние пять лет. Среди них — число россиян, воспользовавшихся услугами гостиниц в регионе, количество отелей и продолжительность проживания в них отдыхающих, а также загрузка номерного фонда.

Ранее стало известно, что россияне начали массово сознательно избегать путешествий с семьями, чтобы не портить отношения с близкими. Специалисты выяснили, что треть соотечественников (32 процента) старается не ездить в отпуск с родственниками.

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