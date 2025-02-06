Стало известно о возможной работе задержанного российского блогера на ЦИПсО Украины

Задержанный в Екатеринбурге блогер Анисимов мог работать на ЦИПсО Украины

Задержанный в Екатеринбурге автор YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгений Анисимов мог участвовать в кампании центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, Telegram-канал Анисимова может фигурировать в отчетах украинского ЦИПсО по части кампании, направленной на дискредитацию руководства Курской области.

О задержании блогера стало известно ранее, 6 февраля. Сообщалось, что он подозревается в распространении экстремистских материалов на ресурсах своего проекта.