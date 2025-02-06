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12:04, 6 февраля 2025Силовые структуры

Стало известно о возможной работе задержанного российского блогера на ЦИПсО Украины

Задержанный в Екатеринбурге блогер Анисимов мог работать на ЦИПсО Украины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Задержанный в Екатеринбурге автор YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгений Анисимов мог участвовать в кампании центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, Telegram-канал Анисимова может фигурировать в отчетах украинского ЦИПсО по части кампании, направленной на дискредитацию руководства Курской области.

О задержании блогера стало известно ранее, 6 февраля. Сообщалось, что он подозревается в распространении экстремистских материалов на ресурсах своего проекта.

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