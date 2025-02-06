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16:29, 6 февраля 2025Силовые структуры

Участников похищения со стрельбой в Москве арестовали

В Москве суд арестовал двух участников похищения со стрельбой на западе столицы
Варвара Митина (редактор)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал двух участников похищения мужчины со стрельбой на западе столицы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчины будут под стражей месяц и 30 суток. Они проходят обвиняемыми по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

По версии следствия, вечером 4 февраля на улице Кастанаевской произошел конфликт между мужчинами. В результате двое из них выстрелили из травматического оружия в сторону оппонентов, а затем схватили его и насильно усадили в автомобиль. Похитители перевезли потерпевшего к Большой Переяславской улице, где побили и потребовали перед ними извиниться.

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