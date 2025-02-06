Участников похищения со стрельбой в Москве арестовали

В Москве суд арестовал двух участников похищения со стрельбой на западе столицы

В Москве суд арестовал двух участников похищения мужчины со стрельбой на западе столицы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчины будут под стражей месяц и 30 суток. Они проходят обвиняемыми по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

По версии следствия, вечером 4 февраля на улице Кастанаевской произошел конфликт между мужчинами. В результате двое из них выстрелили из травматического оружия в сторону оппонентов, а затем схватили его и насильно усадили в автомобиль. Похитители перевезли потерпевшего к Большой Переяславской улице, где побили и потребовали перед ними извиниться.