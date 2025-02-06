Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

Умер актер «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Худолеев

Актер Театра имени Веры Комиссаржевской, заслуженный артист России Анатолий Худолеев умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле "Прошлым летом в Чулимске". Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле. Любим. Помним. Скорбим», — говорится в сообщении театра.

Худолеев известен ролями в сериалах «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон». Он также снимался в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».

Ранее сообщалось, что постановщик и актер Виктор Савкин, который работал в качестве второго режиссера и исполнял второстепенные роли во многих известных проектах, ушел из жизни в возрасте 85 лет.