РИА Новости: ВСУ использовали мирного жителя для разминирования Новогродовки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали мирного жителя для разминирования жилых помещений в Новогродовке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал сам пострадавший Сергей Сиденко, его слова приводит РИА Новости.

«Вывели из подвала под автоматами с поднятыми руками... Говорит (украинский военный — прим. «Ленты.ру») — открывать. Я открыл первую дверь, а вторая была закрыта. Он сказал — выбивать. Пришлось выбивать дверь. Меня повели дулом вперед, я прошел так по всей квартире. Он думал, что там могут быть мины. Чтобы, если что, то я "бабахнул", а не он», — сообщил горожанин.

По слова Сиденко, украинские солдаты также издевались над ним и его братом. Он привел в пример случай, когда их вывели в подъезд и заставили раздеться, после чего его брату выстрелили под ноги.

Ранее пророссийское подполье в Харьковской области сообщило, что бойцы ВСУ разместили огневые точки и склады с боеприпасами на первых и вторых этажах жилых девятиэтажек Купянска. Отмечается, что проживающих в этих домах горожан превратили в живой щит.