Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:34, 6 февраля 2025Бывший СССР

В ДНР ВСУ использовали мирного жителя для разминирования

РИА Новости: ВСУ использовали мирного жителя для разминирования Новогродовки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали мирного жителя для разминирования жилых помещений в Новогродовке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал сам пострадавший Сергей Сиденко, его слова приводит РИА Новости.

«Вывели из подвала под автоматами с поднятыми руками... Говорит (украинский военный — прим. «Ленты.ру») — открывать. Я открыл первую дверь, а вторая была закрыта. Он сказал — выбивать. Пришлось выбивать дверь. Меня повели дулом вперед, я прошел так по всей квартире. Он думал, что там могут быть мины. Чтобы, если что, то я "бабахнул", а не он», — сообщил горожанин.

По слова Сиденко, украинские солдаты также издевались над ним и его братом. Он привел в пример случай, когда их вывели в подъезд и заставили раздеться, после чего его брату выстрелили под ноги.

Ранее пророссийское подполье в Харьковской области сообщило, что бойцы ВСУ разместили огневые точки и склады с боеприпасами на первых и вторых этажах жилых девятиэтажек Купянска. Отмечается, что проживающих в этих домах горожан превратили в живой щит.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в последний раз запустила в космос ракету «Союз-2.1в». Что об этом известно?

      В российском регионе обезвредили американскую ракету ATACMS

      В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости

      Глава МИД Германии обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной

      Замок Пугачевой в Грязи покрылся плесенью

      Ариана Гранде рассказала о борьбе с психическими расстройствами

      44-летняя Жизель Бюндхен родила третьего ребенка

      Женщина очнулась матерью после 14-минутной «смерти»

      ВСУ заминировали инфраструктуру фабрики под Красноармейском

      Раскрыта дата поступления в суд дела обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше