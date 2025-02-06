Do Rzeczy: Польше грозят стычки между местными и приезжими из Украины

В Польше появилась новая угроза — стычки между местными жителями и приезжими с Украины. Об этом пишет Do Rzeczy со ссылкой на украинскую активистку Наталью Панченко.

«Это прежде всего огромная опасность для поляков. (...) Сегодня, когда каждый десятый житель Польши — украинец, растущая враждебность между украинцами и поляками уже очень опасна», — рассказала Панченко. Она добавила, что Польша может столкнуться с поджогами магазинов, жилых домов и других общественных мест.

Ранее депутат Государственной Думы России Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского покаяться за украденное скифское золото и вернуть его. По словам парламентария, Киев должен вернуть украденную ранее коллекцию.