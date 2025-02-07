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04:12, 7 февраля 2025Ценности

43-летняя Адриана Лима снялась без штанов для модного журнала

Мария Винар
Адриана Лима

Адриана Лима. Фото: Etienne Laurent / Reuters

Бразильская супермодель Адриана Лима снялась в откровенном виде для модного журнала Perfect. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одних размещенных фото 43-летняя манекенщица запечатлена в корсетном боди телесного цвета. В то же время на других снимках «ангел» Victoria's Secret предстала в золотистом облегающем платье длины мини, отказавшись при этом от штанов.

Для образа знаменитости визажисты сделали макияж в нейтральных тонах. Стилисты, в свою очередь, в начале съемки собрали волосы в тугой пучок, а затем распустили.

В декабре прошлого года стало известно, что Адриана Лима вышла замуж. Ее избранником стал продюсер Андре Леммерс.

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