43-летняя Адриана Лима снялась без штанов для модного журнала

Бразильская супермодель Адриана Лима снялась в откровенном виде для модного журнала Perfect. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одних размещенных фото 43-летняя манекенщица запечатлена в корсетном боди телесного цвета. В то же время на других снимках «ангел» Victoria's Secret предстала в золотистом облегающем платье длины мини, отказавшись при этом от штанов.

Для образа знаменитости визажисты сделали макияж в нейтральных тонах. Стилисты, в свою очередь, в начале съемки собрали волосы в тугой пучок, а затем распустили.

В декабре прошлого года стало известно, что Адриана Лима вышла замуж. Ее избранником стал продюсер Андре Леммерс.