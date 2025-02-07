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13:04, 7 февраля 2025Экономика

Бабушкам в России объяснили необходимость цифрового рубля

ЦБ: цифровой рубль позволит делать подарки внукам без банковских комиссий
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Цифровой рубль позволит делать подарки внукам без банковских комиссий. Так объяснили бабушкам необходимость нового формата валюты представители Банка России.

Как отмечают в сообщении регулятора, цифровой рубль «работает» как наличные деньги в кошельке и в то же время как безналичные на счете в банке, и объединяет все плюсы форматов.

«Платить за переводы в цифровых рублях тебе будет не нужно, это бесплатно. Банк России уже установил нулевой тариф по таким операциям. И без каких-либо ограничений по суммам. Сколько есть на цифровом кошельке рублей, столько можно будет бесплатно перевести», — пояснили в регуляторе.

Представители Центробанка напомнили, что пользование цифровыми рублями будет добровольным. Если гражданин хочет получать пенсию привычным способом, то не нужно писать и относить в МФЦ никаких заявлений, достаточно просто не открывать цифровой кошелек. В то же время открытый можно будет закрыть в любой момент.

ЦБ уже предупреждал, что в России стали массово распространять ложную информацию о цифровом рубле. Чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, авторы подобных рассылок предоставляют различные выдержки из законов или нормативных актов, которые не имеют ничего общего с цифровым рублем или же вырваны из контекста. Пользователей призывают «категорически» избегать использования цифровых рублей и прилагают форму заявлений на отказ от них.

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