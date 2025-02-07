Деми Мур высказалась об отношениях с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

Актриса Деми Мур заявила, что они с Брюсом Уиллисом всегда будут семьей

Американская актриса Деми Мур прокомментировала отношения с бывшим супругом Брюсом Уиллисом, назвав его частью своей семьи. Слова артистки приводит издание Variety.

В 2022 году у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию и афазию. Несмотря на то что Брюс и Деми развелись в 2000 году, актеры сохранили теплые отношения и вместе воспитывали троих детей. «Мы всегда останемся семьей, просто в другой форме. Я рядом, потому что так поступают с людьми, которых любят», — объяснила Мур.

По словам актрисы, она каждую неделю навещает бывшего мужа, его жену и детей, чтобы вся семья ощущала поддержку друг друга. «Надеюсь, кого-то вдохновит то, что существует жизнь после развода. Есть способ остаться любящими разведенными родителями», — добавила Деми.

Ранее сообщалось, что дочь Мур и Уиллиса Румер дала редкий комментарий о состоянии здоровья 69-летнего актера.