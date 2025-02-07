Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:09, 7 февраля 2025Мир

Глава ЕК анонсировала увеличение оборонных расходов ЕС

Фон дер Ляйен: ЕК в марте представит план укрепления обороны ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) в середине марта представит план укрепления обороны Европейского союза (ЕС), предполагающий значительное увеличение оборонных расходов. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз должен тратить на оборону больше средств и делать ее более эффективной вместе. «В середине марта мы представим наш план по укреплению обороны, который включит эти приоритеты», — сказала она.

Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС готов в случае необходимости защищать свои интересы в отношениях с США.

Ранее польские фермеры освистали фон дер Ляйен в Гданьске, куда она прибыла по случаю председательства Польши в ЕС. По мнению представителей профсоюзов, именно климатическая политика главы ЕК привела к ликвидации фабрик и снижению количества рабочих мест в Польше.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ используют российские укрепления в Курской области. Среди них — местная «линия Суровикина»

      Китай выразил сожаление из-за решения Панамы

      В России впервые хотят полностью запретить аборты в целом регионе. Почему даже в Госдуме это считают плохой идеей?

      Названы регионы России с подешевевшими «однушками»

      В Москве спасли утку

      Зеленский уволил ответственного за развитие армии генерала ВСУ

      Взятие под контроль Дзержинска объяснили

      Внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинение

      Российские врачи в третий раз предстанут перед судом за убийство младенца

      Жуткого морского черта заметили у Канарских островов и первый раз сняли на видео днем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше