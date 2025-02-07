Глава ЕК анонсировала увеличение оборонных расходов ЕС

Фон дер Ляйен: ЕК в марте представит план укрепления обороны ЕС

Еврокомиссия (ЕК) в середине марта представит план укрепления обороны Европейского союза (ЕС), предполагающий значительное увеличение оборонных расходов. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз должен тратить на оборону больше средств и делать ее более эффективной вместе. «В середине марта мы представим наш план по укреплению обороны, который включит эти приоритеты», — сказала она.

Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС готов в случае необходимости защищать свои интересы в отношениях с США.

Ранее польские фермеры освистали фон дер Ляйен в Гданьске, куда она прибыла по случаю председательства Польши в ЕС. По мнению представителей профсоюзов, именно климатическая политика главы ЕК привела к ликвидации фабрик и снижению количества рабочих мест в Польше.