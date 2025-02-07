Пьяная россиянка устроила жесткое ДТП на правительственном авто в Индии и закатила скандал

Устроившая ДТП на правительственном авто в Индии россиянка попала на видео

Пьяная россиянка устроила жесткое ДТП на правительственном автомобиле в Индии, закатила скандал с полицейскими и попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

Отмечается, что авария произошла в городе Райпур. Машина с номерами правительства азиатской страны на большой скорости протаранило мопед, на котором ехали трое юношей. Удар был настолько сильный, что людей и скутер отбросило на несколько метров.

Пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами. По данным источника, в момент случившегося девушка находилась на коленях у местного адвоката, который был за рулем авто.

«Судя по кадрам с места они были сильно пьяны, — говорится в сообщении. — Когда приехала полиция, дама устроила скандал, кадры которого моментально завирусились в сети».

Правоохранители задержали нарушителей. Также стало известно, что девушку зовут Нодира, она родом из Узбекистана, но имеет российское гражданство. На территорию Индии она въехала по туристической визе.