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07:30, 7 февраля 2025Силовые структуры

Иностранного студента осудили в России за финансирование терроризма

Суд Иркутска приговорил студента к 9 годам колонии за финансирование терроризма
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Иркутске суд приговорил 20-летнего студента к девяти годам колонии за финансирование терроризма и планы вступить в террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что молодой человек переводил деньги международной террористической организации, а позже — в марте 2024 года — получил от ее представителя рекомендации о мерах конспирации для пересечения российской границы и купил билет на самолет в Афганистан. Там студент собирался примкнуть к террористам. Его задержали при попытке вылета.

Молодого человека признали виновным по статье 205.1 («Финансирование терроризма») и статье 30, части 2 статьи 205.5 («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») УК РФ. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

После отбытия наказания молодой человек будет выслан из страны.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии возбудили дело о госизмене после финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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