Информацию о распространении в школах наркотика «клубничный квик» опровергли

Данные о распространении в школах наркотика «клубничный квик» оказались фейком

В мессенджерах и соцсетях начало распространяться сообщение о том, что в школах якобы распространяется новый наркотик под названием «клубничный квик». К подобным публикациям также закрепляют снимок с розовыми конфетами в форме медведей. Подобные сообщения начали появляться в чатах в WhatsApp сначала в Казахстане и Кыргызстане, после чего появились и в российских соцсетях.

По данным из распространяемого сообщения, наркотик типа кристаллического метамфетамина выглядит как клубничные леденцы (конфеты, которые шипят и «хлопают» во рту). Он также пахнет клубникой, и его якобы раздают детям на школьных дворах. «Дети думают, что это конфеты, и их срочно отправляют в больницу в тяжелом состоянии», — указано в одном из подобных предупреждающих сообщений.

В МВД Казахстана и Кыргызстана поспешили опровергнуть указанные данные. В милиции заявили, что данный вид наркотика не распространяется в республиках. Граждан призвали сохранять спокойствие и не пересылать непроверенные сообщения.

В результате выяснилось, что миф о «клубничном наркотике» возник в США еще в 2007 году. В то время американские СМИ широко обсуждали информацию о том, что наркоторговцы якобы изготавливают конфеты с психоактивными веществами, чтобы привлечь подростков. Однако полиция не нашла никаких реальных доказательств этим слухам. При этом еще в тот год, 18 лет назад, в Управлении по борьбе с наркотиками США говорили, что не слышали о добавлении в наркотики клубничного ароматизатора, и не знают о случаях, когда из-за него дети попадали в больницу. По их данным, они всего единожды обнаружили цветной наркотик, но установили, что краситель был добавлен с целью обмана правоохранительных органов, а не с целью привлечения детей. Так, цвет такого наркотика скорее был связан с процессом его производства, а не с намеренным повышением его привлекательности для детей.

Так, эти данные позже кочевали по разным странам. Пик активности пришелся с 2014 по 2018 год, но в 2025-м данный фейк вновь начал набирать популярность.

Информация о распространении в школах наркотика под названием «клубничный квик» не получила распространения в российских СМИ, однако данные, опровергающие эту информацию, широко распространились в СМИ соседних республик.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».