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13:44, 7 февраля 2025Силовые структуры

Подозреваемого в двойной расправе задержали в российском торговом центре

В Перми полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Сивинском округе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Перми задержали подозреваемого в совершении двойной расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, задержать мужчину в одном из торговых центров города удалось благодаря сообщению местной жительницы.

Подозреваемый — 35-летний ранее судимый иностранец, уточняет Коммерсантъ. Предположительно, мотивом преступления стала ссора с дочерью жертвы. Девушка ушла от подозреваемого, и он решил отомстить ей.

6 февраля в квартире дома в поселке Северный Коммунар Сивинского района нашли 86-летнюю мать и ее 52-летнего сына. Следователи осмотрели место происшествия, назначали экспертизы и допросили свидетелей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

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