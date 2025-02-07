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09:36, 7 февраля 2025Бывший СССР

Посол Украины встретилась со спецпосланником Трампа

Посол Украины в США Маркарова встретилась со спецпосланником Трампа Келлогом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Оксана Маркарова

Оксана Маркарова. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Украинский посол в США Оксана Маркарова встретилась со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Об этом дипломат написала в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Маркарова отмечает, что это первая официальная встреча после вступления Келлога в должность. Трамп назначил его на пост спецпосланника по Украине 3 февраля.

«Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой и моими коллегами», — написала она, добавив, что на встрече, в частности, присутствовал военный атташе Украины Борис Кременецкий и ряд других военных чиновников.

Ранее Келлог раскритиковал стратегию экс-президента США Джо Байдена по урегулированию конфликта. В частности, он назвал ее «наклейкой на бампер».

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