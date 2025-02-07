Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:58, 7 февраля 2025Экономика

В России увеличат налоговый вычет за ипотеку для части россиян

Депутат Гаврилов: Налоговый вычет за ипотеку вырастет до 1,1 миллиона рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Globallookpress.com

С 2025 года россияне, которые платят повышенные ставки НДФЛ, смогут получить налоговый вычет размером до 1,1 миллиона рублей за покупку жилья в ипотеку. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ), передает РИА Новости.

Изменение связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения. По словам Гаврилова, основной принцип налогового вычета останется прежним: граждане могут вернуть часть уплаченной суммы за приобретение недвижимости и по ипотечным процентам. Однако теперь максимальный размер возврата не будет ограничен 13 процентов от фиксированных пределов.

«Новая шкала НДФЛ вводит дифференцированные ставки, благодаря которым сумма возврата увеличивается. Теперь вычет будет рассчитываться исходя из ставки налога, уплаченного налогоплательщиком, а не единой ставки 13 процентов», — объяснил депутат.

Новая система предусматривает пять уровней ставок от 13 до 22 процентов в зависимости от дохода россиян. Это означает, что налогоплательщики с более высоким доходом смогут получить больший возврат. «В результате при одновременном использовании вычета за покупку жилья и процентов по ипотеке общая сумма возврата может достигать 1,1 миллиона рублей», — заключил Гаврилов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпосланник Трампа назвал условие для урегулирования украинского конфликта

      19-летняя невеста Лепса снялась голой

      Спецпосланник США назвал стратегию Байдена по Украине наклейкой на бампер

      Российским регионам спишут кредиты

      Популярная телеведущая пожаловалась на фейковые обнаженные снимки с ней в интернете

      Женщина потребовала у властей компенсацию после отказа возлюбленного жениться на ней

      Раскрыты траты россиян на отдых весной

      Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

      Iridium допустил запуск малых спутников

      Вывоз Киевом людей из Харькова и Купянска объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше