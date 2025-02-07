В России увеличат налоговый вычет за ипотеку для части россиян

Депутат Гаврилов: Налоговый вычет за ипотеку вырастет до 1,1 миллиона рублей

С 2025 года россияне, которые платят повышенные ставки НДФЛ, смогут получить налоговый вычет размером до 1,1 миллиона рублей за покупку жилья в ипотеку. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ), передает РИА Новости.

Изменение связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения. По словам Гаврилова, основной принцип налогового вычета останется прежним: граждане могут вернуть часть уплаченной суммы за приобретение недвижимости и по ипотечным процентам. Однако теперь максимальный размер возврата не будет ограничен 13 процентов от фиксированных пределов.

«Новая шкала НДФЛ вводит дифференцированные ставки, благодаря которым сумма возврата увеличивается. Теперь вычет будет рассчитываться исходя из ставки налога, уплаченного налогоплательщиком, а не единой ставки 13 процентов», — объяснил депутат.

Новая система предусматривает пять уровней ставок от 13 до 22 процентов в зависимости от дохода россиян. Это означает, что налогоплательщики с более высоким доходом смогут получить больший возврат. «В результате при одновременном использовании вычета за покупку жилья и процентов по ипотеке общая сумма возврата может достигать 1,1 миллиона рублей», — заключил Гаврилов.