Россиянка занималась сексом на глазах у младшего сына и была арестована

В Подмосковье арестовали женщину за занятие сексом на глазах у младшего сына

В Подмосковье 33-летнюю мать двоих детей арестована за занятие сексом на глазах у младшего сына. Об этом сообщает Telrgram-канал Mash.

По данным канала, ЧП произошло в двухкомнатной квартире фигурантки, в Люберцах. О произошедшем правоохранителя рассказал отец мальчиков, с которым женщина находится в разводе. По его словам, он узнал о случившемся от старшего 12-летнего сына. Мальчик рассказал, что мать уединилась с ее возлюбленным в одной из комнат, и они якобы заставляли девятилетнего сына смотреть на их сношение.

Женщину и ее возлюбленного арестовали по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Они уверяют, что ничего такого не было. По их словам, бывший муж фигурантки придумал эту историю для того, чтобы помешать их любви и забрать детей.

Правоохранители проводят проверку. На это время сыновья находятся с отцом.

Ранее сообщалось, что в Самаре следователи заподозрили священника в развращении несовершеннолетней.