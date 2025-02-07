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15:24, 7 февраля 2025Экономика

Россиянка завела в квартире десятки кошек и пожалела

Жительница Новосибирска завела в квартире 25 кошек и не смогла их прокормить
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Жительница Новосибирска завела у себя в квартире-студии 25 кошек и пожалела. Она пожаловалась на нехватку денег на корм для такого количества животных, пишет NGS.RU.

Россиянка начала содержать кошек в прошлом году. Она не захотела стерилизовать всех питомцев, поэтому кошек стало больше. «Сейчас же она начала говорить, что ей от такого количества животных стало тяжело, даже сложно прокормить. Были даже разговоры, что выкинет их на улицу», — рассказали знакомые собственницы.

Теперь женщина собирается стерилизовать всех взрослых кошек и найти новых хозяев для котят. Отмечается, что россиянка должным образом ухаживала за животными и поддерживала порядок в своей квартире. Жалоб от соседей не поступало.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Атамановка Читинского района устроила в квартире приют для собак. В жилье поселилось 30 псов, которых собственница не выгуливала.

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