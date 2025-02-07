Спецпосланник США назвал первый шаг Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп хочет остановить боевые действия на Украине до начала переговоров. Об этом заявил спецпосланник республиканца по Украине Кит Келлог в интервью New York Post.
«Я думаю, у нас есть некоторые возможности, и, к счастью, я работаю над мастерскими сделками», — отметил Келлог.
По словам спецпосланника, Трамп хочет для начала просто остановить человеческие потери, а потом «исходить из этого» в будущих переговорах.
Ранее Келлог заявил, что и Украине, и России придется пойти на уступки для урегулирования вооруженного конфликта. По его словам, условия сделки, вероятно, не будут приемлемы для Москвы и Киева, но для достижения мира стороны должны попытаться «соблюсти баланс».