Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:13, 7 февраля 2025Мир

Спецпосланник США назвал первый шаг Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Келлог: Трамп хочет остановить боевые действия на Украине до начала переговоров
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Harnik / AP

Президент США Дональд Трамп хочет остановить боевые действия на Украине до начала переговоров. Об этом заявил спецпосланник республиканца по Украине Кит Келлог в интервью New York Post.

«Я думаю, у нас есть некоторые возможности, и, к счастью, я работаю над мастерскими сделками», — отметил Келлог.

По словам спецпосланника, Трамп хочет для начала просто остановить человеческие потери, а потом «исходить из этого» в будущих переговорах.

Ранее Келлог заявил, что и Украине, и России придется пойти на уступки для урегулирования вооруженного конфликта. По его словам, условия сделки, вероятно, не будут приемлемы для Москвы и Киева, но для достижения мира стороны должны попытаться «соблюсти баланс».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского захотели спровоцировать войну между Россией и США

      ВСУ перебросили под Курск подразделения из Славянска и Красноармейска

      Журналисту российского издания отказали в визе во Францию

      Фигурант дела экс-главы Хабаровского края Фургала просил освобождения от приговора

      Россиянка сделала заказ в «Золотом Яблоке» и вместо доставки получила угрозы и дикпики

      Назван срок начала строительства нового моста в Санкт-Петербурге

      Женщина взяла на себя вину сестры-близнеца за преступление и попалась из-за футболки

      В Запорожье рассказали о «необъяснимой для ума» контратаке ВСУ

      Макгрегор задумался об участии в боях на голых кулаках

      Офицер ВСУ оценил роль беспилотников на передовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше