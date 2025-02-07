Сто человек задействовали в работах по поиску останков экс-мэра Самары

Сто человек не могут найти останки экс-мэра Самары Тархова на мусорном полигоне

Сто человек работают на мусорном полигоне в поисках останков экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

По его словам, шансов найти что-то очень мало. Благодаря установленным на мусоровозах GPS-трекерам следователи выяснили, что останки Тарховых могли быть вывезены на полигон «Преображенка». Факт их поиска усложняется тем, что расправа над супругами произошло уже более месяца назад. Подозреваемая в преступлении внучка решила избавиться от родственников, расчленила их, выносила фрагменты тел партиями и прятала в мусорку. За это время мусор, который она выбросила, покрылся шестиметровым слоем других отходов.

По информации источника, оперативники точно не уверены, что именно они ищут, потому что подозреваемая использовала пакеты, контейнеры и бочки. Сегодня поиски на полигоне результата не принесли. Следователи запросили дополнительный день поиска.

Ранее сообщалось, что в Самаре следователи предъявили обвинение внучке бывшего мэра города Виктора Тархова в расправе над самим Тарховым и его женой.