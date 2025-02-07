В российском морге прошли обыски из-за вымогательства взяток на 70 миллионов рублей

Правоохранители пришли с обыском в морг Таганрога из-за вымогательств

В Таганроге правоохранители пришли с обыском в отделение ГБУ Ростовской области Бюро судебно-медицинской экспертизы из-за подозрений в вымогательствах взяток со стороны сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

Во время обыска правоохранители опросили сотрудников, изъяли компьютеры и документы. До этого силовики выяснили, что с 2020 года работники морга на свои счета незаконно получили более 70 миллионов рублей. Взятки могли требовать за ускорение процедуры выдачи тела и подготовку к захоронению.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов прибыли с обысками в здание МРЭО на улице Доватора.