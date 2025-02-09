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10:42, 9 февраля 2025Россия

Россиянин не пережил пересадку костного мозга

В Москве молодой человек умер после пересадки костного мозга
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gumpanat / Shutterstock / Fotodom  

В Москве молодой человек не пережил пересадку костного мозга. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, 17-летний Глеб Распутин на протяжении полутора лет боролся со страшным недугом и был уверен в победе над ним. Молодой человек почти десять лет жизни отдал футболу. Он достиг хороших результатов и всегда выкладывался по максимуму.

В ноябре 2023 года семья переехала из Братска в Новосибирск, и подросток пошел в десятый класс, там ему сразу предложили вступить в команду. Но первые соревнования дались сложно, вернувшись после одной из игр, Глеб упал на кровать совсем без сил. Тогда это посчитали за последствия ОРВИ и переезда из другого города.

Диагноз «лимфобластный лейкоз» ему поставили после прохождения школьного медосмотра, результаты анализа крови оказались очень плохими, и подростка направили в областную больницу. Согласно результатам анализов, повреждение костного мозга составляло более 90 процентов. Школьнику назначили химиотерапию.

Спустя месяц он вышел в ремиссию, но 3 сентября 2024 года у мальчика случились судороги. Позже это объяснили последствиями лечения химиопрепаратами, которые дали токсичность и привели к инсульту. После этого состояние пациента ухудшалось, потребовалась экстренная пересадка костного мозга. Его мать подходила в качестве донора на 50 процентов, но ждать другого уже не было времени. В итоге после процедуры Глебу стало лучше, и ему ввели стволовые клетки, на некоторое время он пришел в себя.

27 января его родителей вызвали в реанимацию, у пациента произошла остановка сердца, и снова запустить его не удалось. Через несколько часов после этих событий лечащий врач сообщил матери, что операция прошла успешно, анализы показали, что он вышел в ремиссию.

В молодым человеком простились в Москве, где он проходил лечение в последнее время.

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