Небензя назвал законной целью РФ отправленных на Украину без мандата СБ ООН миротворцев

Небензя: Миротворцы на Украине без мандата СБ ООН станут законной целью для РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости отреагировал на заявления о возможном размещении иностранных миротворцев на Украине. Он назвал любой зарубежный контингент, отправленный на территорию республики без мандата Совбеза международной организации, законной целью для российских военных.

«С учетом общей усталости от украинского кризиса действительно начинают циркулировать разные слухи, в том числе и такие диковинные. Надо четко понимать: никакие "миротворцы" не могут действовать без мандата от СБ ООН», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что с точки зрения международного права иностранные военные будут считаться обычными комбатантами.

Ранее Небензя уточнил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ выступает «за мир, а не перемирие, а мир возможен только при выполнении наших известных и неоднократно озвученных условий».