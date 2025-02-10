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20:25, 10 февраля 2025Бывший СССР

Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

Днепропетровская ОВА сообщила о повреждении промышленного предприятия в области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Reuters

Объекты инфраструктуры и промышленное предприятие повреждены в Днепропетровской области после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Везде — без жертв и пострадавших», — подчеркнул чиновник.

Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия и инфраструктурных объектов в Никопольском районе области в результате удара ВС России с помощью артиллерии и беспилотников днем 10 февраля. Точное местоположение и характеристики поврежденных объектов не называются.

Ранее взрывы раздались в Одессе вечером 10 февраля. Как отмечается, три взрыва раздались возле дачного поселка Совиньон на юге города.

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