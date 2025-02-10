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12:37, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Сообщение об угрозе экологической катастрофы в Ленобласти опровергли

Сообщение об угрозе экологической катастрофы в Ленобласти не подтвердилось
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал губернатора Александра ДроZденко

Украинский Telegram-канал «Реальна війна» в воскресенье, 9 февраля, опубликовал пост, в котором утверждалось, что Ленинградской области якобы грозит экологическая катастрофа, так как в Финском заливе тонет танкер с мазутом. Однако данная информация не нашла реального подтверждения и была опровергнута.

Авторы поста уточнили, что у морского порта Усть-Луга терпит бедствие танкер Koala под флагом Антигуа и Барбуды с 130 тысячами тонн мазута: перед отплытием раздалось несколько взрывов в машинном отделении, после чего судно начало наполняться водой.

В действительности никакой угрозы затопления танкера, равно как и опасности разлива нефти нет — об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. «Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет», — отчитался он и добавил, что также проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии.

Аналогичную информацию сообщили в Росморречфлоте. «Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал», — уточнили в пресс-службе. Представители организации подчеркнули, что вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна.

Сообщения о риске экологической катастрофы в Ленобласти из-за инцидента с танкером не получили распространения в СМИ.

Украинские источники сообщили об угрозе экологической катастрофы в Ленинградской области из-за тонущего в Финском заливе танкера Koala с 130 тысячами тонн мазута. Данная информация не соответствует действительности, региональные власти отчитались, что опасности разлива нефти в результате инцидента нет.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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