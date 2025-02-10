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22:47, 10 февраля 2025Мир

В Германии назвали главное условие установления мира на Украине

Вагенкнехт: Мир на Украине исключает присутствие военных США у границ России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernd Elme / IMAGO / ESDES.Pictures / Global Look Press

Главным условием завершения конфликта на Украине должно быть отсутствие военных США у границ России. Об этом на пресс-конференции заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.

«Необходимо как можно скорее достигнуть мирного соглашения, которое будет действительно стабильным, то есть не таким, при котором конфликт снова вспыхнет через три или пять лет. Следует избежать того, что в том числе привело к войне, а именно присутствия военных США у российской границы», — сказала она.

По ее словам, именно США способствовали обострению украинского конфликта. Она также отметила, что американский президент Дональд Трамп на переговорах будет добиваться того, чтобы основные расходы понесли именно страны Европы. По мнению Вагенкнехт, Трамп хочет добиться мира на Украине, поскольку «конфликт стал слишком дорогим».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что странам Запада следует помочь Украине создать сильную армию. Он подчеркнул, что экономика Украины на данный момент не позволит ей финансировать «армию такого масштаба, который ей нужен для самообороны».

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