Политолог Гун Цзюн: Трамп столкнется с противостоянием внутри НАТО по Украине

Президент США Дональд Трамп столкнется с противостоянием внутри НАТО и со стороны самой Украины по вопросу окончания вооруженного конфликта, что осложняет перспективу мирных переговоров. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) профессор Гун Цзюн.

«Да, администрация Дональда Трампа действительно хочет сделать это и завершить конфликт. Но проблема в том, что будет много сопротивления со стороны других членов НАТО. И особенно нам стоит ожидать сопротивления со стороны Украины», — рассказал политолог.

При этом Гун Цзюн добавил, что мирное урегулирование на Украине станет возможным только при участии Китая и других стран не западного мира. Однако он обратил внимание, что нынешние форматы не учитывают интересы Москвы и не могут быть всерьез рассмотрены как площадка для начала переговоров.

17 ноября прошлого года Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с бывшим президентом США Джо Байденом в Лиме заявил, что Пекин прилагает усилия для достижения мира на Украине. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин делает все необходимое для содействия урегулированию вооруженного конфликта.