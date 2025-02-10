В России сочли ООН проявившей себя не лучшим образом организацией в конфликте на Украине

Небензя: ООН проявила себя не лучшим образом в части конфликта на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости заявил, что всемирная организация, включая ее секретариат и Генеральную ассамблею, проявила себя не лучшим образом в части конфликта на Украине.

«На данный момент в контексте украинского конфликта ООН проявила себя не лучшим образом. Как вы знаете, в Генассамблее западный блок за последние пару лет продавил ряд антироссийских ангажированных решений, которые откровенно выходят за рамки ее мандата», — подчеркнул дипломат.

По словам Небензи, западные страны оказывают давление на развивающиеся государства, чтобы те голосовали в их пользу, используя в том числе запугивание и шантаж.

Постпред считает, что линия секретариата ООН и основных структур организации по Украине «вызывает массу нареканий» и выглядит, как двойные стандарты и предвзятое отношение, особенно на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Ранее Небензя уточнил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ выступает «за мир, а не перемирие, а мир возможен только при выполнении наших известных и неоднократно озвученных условий».

