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19:27, 10 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о неосведомленности украинской разведки о начале СВО

Генерал ВСУ Наев: Украинская разведка не смогла заранее узнать о начале СВО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинская разведка не смогла заранее узнать о планах России о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев, в 2022 году занимавший пост командующего Объединенными силами обороны республики, в интервью «Украинской правде».

«В чем главная задача любого органа разведки? Не просто сказать, как будет происходить наступление, а назвать время и дату (...), когда будет враг наступать. И таких сведений не было», — рассказал он.

Военный подчеркнул, что каждый день получал от разведки донесения, что рядом с границами страны нет ударных группировок. Он также подчеркнул, что 23 февраля 2022 года ему не поступало никаких сообщений о том, что на следующий день начнется российская специальная военная операция.

Наев добавил, что вечером того же дня начальник разведки рассказал, что его друзья неофициально переслали ему диалог двух российских солдат. Военные якобы обсуждали, что на следующий день их дрон окажется на территории Сумской области. Генерал ВСУ отметил, что на вопрос о том, верит ли он этой информации, начальник разведки сказал: «Не могу подтвердить или опровергнуть».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности генерал-лейтенанта ВСУ Евгения Мойсюка, ответственного за развитие армии и реализацию международных гарантий безопасности. На этот пост военный был назначен 13 февраля 2024 года.

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