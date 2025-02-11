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15:55, 11 февраля 2025Россия

В Москве сообщили о выдаче более 50 тысяч тонн бесплатных продуктов для беременных и детей

Ракова: 50 млн наборов питания получили москвичи на молочных кухнях за 2024 год
Инга Разумовская
Инга Разумовская (Редактор отдела «Россия»)

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве на молочно-раздаточных пунктах (МРП) за 2024 год выдали почти 50 миллионов бесплатных наборов питания, предназначенных для детей, беременных женщин и кормящих матерей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Обеспечение семей льготным питанием — одна из ключевых мер социальной поддержки, которую мы можем оказать, — отметила заммэра. — Но очень важно не просто выдавать бесплатные продуктовые наборы, а сделать это максимально комфортно для москвичей. Для этого мы отремонтировали 156 молочно-раздаточных пунктов, из которых только 72 — в прошлом году, а также запустили удобный цифровой сервис для получения продуктов питания — теперь достаточно показать специальный QR-код из электронной медкарты».

Продуктовые наборы, которые можно получить в Москве, включают самые необходимые и полезные продукты питания, например молочные смеси, творог, овощные и фруктовые пюре, соки. Состав наборов может быть разный. Например, кормящим матерям и беременным женщинам выдают соки и молоко, а в детские наборы кладут творог, овощные и фруктовые пюре. «Общий вес выданного питания за этот период составил более 50 тысяч тонн», — добавила Ракова.

Бесплатными продуктами в Москве обеспечивают беременных женщин, кормящих матерей, детей до 3 лет и детей до 7 лет из многодетных семей, детей до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также детей-инвалидов до 18 лет. Москвичи могут выбрать удобную для себя периодичность получения питания: раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц.

Подать заявление на получение питания можно онлайн. Для этого нужно иметь прикрепление к городской поликлинике или женской консультации, постоянную регистрацию в столице, а также действующий или временный полис ОМС, выданный в Москве.

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