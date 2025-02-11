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15:44, 11 февраля 2025Силовые структуры

На Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации

В Москве на Чичваркина составлен протокол об участии в нежелательной организации
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Евгений Чичваркин / YouTube (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

В отношении предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в России иностранным агентом) составили протокол об участии в нежелательной организации. Это следует из материала, опубликованного на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Речь идет о статье 20.33 («Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») КоАП РФ. Материалы поступили в Дорогомиловский районный суд Москвы.

Причиной составления протокола может быть участие бизнесмена в «Антивоенном комитете России» (признан нежелательной организацией в России), уточняет РБК. Отмечается, что аналогичный протокол составлен на журналиста, публициста и бывшего дипломата Александра Баунова (признан в России иностранным агентом).

Ранее суд в Москве зарегистрировал административный протокол в отношении издателя «Медузы» (Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией) за участие в деятельности нежелательной организации.

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