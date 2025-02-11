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11:12, 11 февраля 2025Бывший СССР

На юге Казахстана прекратились преступления после запрета алкоголя

МВД Казахстана: В 27 селах после запрета алкоголя прекратились преступления
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: MDV Edwards / Shutterstock / Fotodom

В 27 селах Туркестанской области на юге Казахстана прекратились преступления после запрета алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«В Туркестанской области жители 27 сел отказались от продажи алкоголя, что положительно сказалось на правопорядке и безопасности. В населенных пунктах, где не продают спиртного, за последние годы не зарегистрировано ни одного преступления», — говорится в публикации.

В качестве примера в МВД привели село Мадениет, в котором за два года на 1500 жителей населенного пункта не было зарегистрировано ни одного преступления.

Ранее в Казахстане предложили поработать американскому предпринимателю Илону Маску. По словам министра экономики республики Серика Жумангарина, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) мог бы помочь оптимизировать бюджет Казахстана.

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