МВД Казахстана: В 27 селах после запрета алкоголя прекратились преступления

В 27 селах Туркестанской области на юге Казахстана прекратились преступления после запрета алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«В Туркестанской области жители 27 сел отказались от продажи алкоголя, что положительно сказалось на правопорядке и безопасности. В населенных пунктах, где не продают спиртного, за последние годы не зарегистрировано ни одного преступления», — говорится в публикации.

В качестве примера в МВД привели село Мадениет, в котором за два года на 1500 жителей населенного пункта не было зарегистрировано ни одного преступления.

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