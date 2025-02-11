Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:31, 11 февраля 2025Путешествия

Россияне массово устремились на Бали

Посол Индонезии Тавареш: Свыше 180 тысяч россиян посетили Бали в 2024 году
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Количество российских туристов в Индонезии увеличивается благодаря прямым рейсам из России на Бали. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил посол азиатской страны в Москве Жозе Тавареш.

Дипломат отметил, что в 2023 году Бали посетили свыше 160 тысяч россиян, а в 2024-м их было уже более 180 тысяч. «Это хорошая перспектива», — добавил он.

Материалы по теме:
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022

По словам главы диппредставительства, тому, что россияне массово устремились на популярный курортный остров, способствовало появление прямого рейса из Москвы в Денпасар.

«Мы также надеемся, что индонезийцы будут ездить в Россию, — добавил Тавареш. — У вас такие красивые места как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск. Для нас это что-то уникальное».

Ранее россиянин Виталий Муравьев, который провел на Бали несколько месяцев, рассказал о растущем недовольстве жителей острова из-за его соотечественников. Путешественник сообщил, что местные стали менее дружелюбными, они проявляют недоверие и даже агрессию к иностранцам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сорвали масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область. Технику маскировали близ границы в загоне для скота

      В России заявили об «обезжиривании» строительных компаний

      Пенсионерка чудом выжила под колесами 25-метрового грузовика и попала на видео

      Стала известна цена брони от мобилизации на год для украинцев

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      Частный джет рокера врезался в другой самолет и попал на видео

      Россия начала переговоры по открытию гуманитарного коридора для жителей Курской области

      Врач забыл выключить камеру после конференции и занялся сексом на глазах у главы Дагестана

      Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

      Евросоюз пригрозил жестко ответить Трампу на его пошлины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше