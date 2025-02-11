Стали известны подробности о расправе над бывшим мэром Самары и его женой

Mash: Тела экс-мэра Самары Тархова и его супруги могли растворить в кислоте

Тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги могли растворить в кислоте. Подробности расправы раскрывает Telegram-канал Mash.

По словам патологоанатомов, в случае растворения от тел могли остаться только зубы – найти их будет практически невозможно. Еще сложнее дела обстоят с поиском частей тел – они могут затеряться среди тонн мусора на полигоне «Преображенка».

Сейчас силовики смогли установить, в каком именно месте полигона разгружалась машина с мусором. В поисках тел задействованы около 100 человек.

По версии следствия, с экс-мэром Самары и его женой расправилась внучка, а затем попыталась скрыть следы преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.