Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 11 февраля 2025Силовые структуры

Стали известны подробности о расправе над бывшим мэром Самары и его женой

Mash: Тела экс-мэра Самары Тархова и его супруги могли растворить в кислоте
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Обвиняемая в расправе внучка экс-мэра Самары обжаловала арест

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги могли растворить в кислоте. Подробности расправы раскрывает Telegram-канал Mash.

По словам патологоанатомов, в случае растворения от тел могли остаться только зубы – найти их будет практически невозможно. Еще сложнее дела обстоят с поиском частей тел – они могут затеряться среди тонн мусора на полигоне «Преображенка».

Сейчас силовики смогли установить, в каком именно месте полигона разгружалась машина с мусором. В поисках тел задействованы около 100 человек.

По версии следствия, с экс-мэром Самары и его женой расправилась внучка, а затем попыталась скрыть следы преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

      Мужчина с судимостью перелез через забор и проник на территорию российского аэропорта

      В России за месяц перевыполнили план по дефициту бюджета на год

      Запад призвали прекратить войну с Россией

      На Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации

      Катя Лель рассказала о припадке от получения почетного звания

      Apple рассказала о «чрезвычайно сложной атаке» на iPhone

      Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Харьковской области

      Дэвид Бекхэм начнет продавать шторы и постельное белье в России

      Алиев одобрил одно важное соглашение с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше