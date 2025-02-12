Disney откажется от инклюзивности после указов Трампа

Компания Disney пересмотрит политику разнообразия, равноправия и инклюзивности

Корпорация The Walt Disney Company вносит изменения в свою политику разнообразия, равноправия и инклюзивности. Об этом сообщает сайт Axios со ссылкой на письмо для сотрудников компании.

По данным источника, фактор разнообразия больше не будет влиять на вознаграждение руководителей Disney. Вместо него руководство будет сосредоточено на коммерческом успехе проектов. Кроме того, компания изменит дисклеймер, предупреждающий зрителей платформы Disney+ о том, что картина «включает в себя негативное изображение или дискриминацию людей и культур». Например, такая надпись с 2020 года появлялась перед мультфильмами «Питер Пен» и «Дамбо», в которых нашли расистские сцены.

Известно, что в январе президент США Дональд Трамп подписал несколько указов, связанных с отменой курса на разнообразие, равноправие и инклюзивность, что повлекло за собой отказ бизнеса от подобных программ.

Ранее сообщалось, что компания Disney снимет еще одну кинотрилогию по франшизе «Звездные войны» с участием режиссера Саймона Кинберга.