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13:56, 12 февраля 2025Бывший СССР

Глава СБУ лично задержал руководителя своего антитеррористического центра

Глава СБУ Малюк лично задержал руководителя своего антитеррористического центра
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) лично задержал руководителя антитеррористического центра ведомства. Соответствующее сообщение СБУ опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам главы украинской спецслужбы, операция по задержанию подозреваемого, якобы передававшего данные России, включала в себя постоянную слежку, аудио- и видеоконтроль, а также проникновение в мобильные телефоны и компьютеры.

«За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», — заявил Малюк.

Ведомство не уточняет личность задержанного. В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы антитеррористического центра СБУ Сергея Андрущенко. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера.

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