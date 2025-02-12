Олимпийские чемпионы исполнили мечту московской школьницы

Ракова: Олимпийские чемпионы провели мастер-класс для московской школьницы

В Москве профессиональные спортсмены, присоединившиеся к проекту «Давай дружить!», исполнили мечту воспитанницы центра для детей-сирот — 17-летняя Маргарита побывала на тренировке с опытными фигуристами и хоккеистами на катке Дворца пионеров (Воробьевы горы). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Поддержать Маргариту приехали ее друзья, а также олимпийская чемпионка, президент Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерина Депутат (Боброва) и мастер спорта, призер первенства мира Андрей Депутат.

«Мы стремимся создать комфортные и благоприятные условия для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Благодаря проекту "Давай дружить!" юные москвичи могут обрести друзей, наставников, определиться с выбором профессии. За 4,5 года проект помог исполнить более 220 детских желаний, среди них и знакомства с известными людьми. В этот раз мы решили организовать для ребят тренировки на Воробьевых горах под руководством выдающихся спортсменов. Накануне, 11 февраля, олимпийские чемпионы провели для воспитанников центров для детей-сирот мастер-класс на катке Дворца пионеров. Профессионалы фигурного катания, бобслея и хоккея показали детям техники резких поворотов и торможения на льду», — рассказала заммэра.

Для Маргариты провели полноценную тренировку: научили правильной постановке тела, шагам, разворотам, безопасному падению и базовым элементам фигурного катания.

«Больше всего мне понравились вращения, пробежки и катание на одной ноге. Раньше видела эти элементы на соревнованиях, а теперь смогла сама их повторить», — сказала она.

Как отметила олимпийская чемпионка Екатерина Депутат (Боброва), главной целью для них было сделать так, чтобы дети поняли, что каждый способен освоить фигурное катание. «Маргарита катается очень хорошо, видно, что она по-настоящему вдохновлена и это помогает ей не сдаваться, даже когда не получалось с первого раза. Мы будем рады видеть ее в рядах фигуристов-любителей», — отметила спортсменка.

Как рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы, проект «Давай дружить!» призван помочь сиротам и детям из семей в трудной жизненной ситуации найти друзей, наставников и определиться с будущей профессией. В 2024 году участники встречались с космонавтами, актерами и телевизионщиками, а также олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Партнерами проекта стали уже 15 организаций, включая «Команду Звездный Десант», Московский транспорт, Московский зоопарк, Альянс по защите детей в цифровой среде, ФК «Спартак» и театр «ЧЁ».

Исполнить мечту воспитанников центров для детей-сирот может любой желающий. Для этого действует специальный сайт.

