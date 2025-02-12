Новые технологии помогли раскрыть совершенную 31 год назад расправу над российской семьей

Эксперты раскрыли расправу над семьей 1992 года благодаря новым технологиям

В Кисловодске раскрыта жестокая расправа над семьей, совершенная в 1992 году. Об этом в среду, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ноябре 1992 года обвиняемый с двумя друзьями решил ограбить своего дедушку. Преступники ворвались в дом, где помимо пенсионера жил его сын со своей семьей. Бандиты связали женщину, а после выстрелили в жильцов. Преступники обыскали помещение в поисках ценностей и сбежали. 31 год спустя благодаря применению новой криминалистической техники, базам данным и возможностям экспертных учреждений преступление удалось раскрыть.

Годы спустя изучение изъятых с места преступления объектов со следами рук и биологическими следами дало результат и вскоре подозреваемых задержали на территории Ставропольского края и в Крыму. Один из задержанных оказался уроженцем Крыма, двое других гражданами Армении.