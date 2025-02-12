Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:19, 12 февраля 2025Силовые структуры

Новые технологии помогли раскрыть совершенную 31 год назад расправу над российской семьей

Эксперты раскрыли расправу над семьей 1992 года благодаря новым технологиям
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Кисловодск

Кисловодск. Фото: ТАСС

В Кисловодске раскрыта жестокая расправа над семьей, совершенная в 1992 году. Об этом в среду, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ноябре 1992 года обвиняемый с двумя друзьями решил ограбить своего дедушку. Преступники ворвались в дом, где помимо пенсионера жил его сын со своей семьей. Бандиты связали женщину, а после выстрелили в жильцов. Преступники обыскали помещение в поисках ценностей и сбежали. 31 год спустя благодаря применению новой криминалистической техники, базам данным и возможностям экспертных учреждений преступление удалось раскрыть.

Годы спустя изучение изъятых с места преступления объектов со следами рук и биологическими следами дало результат и вскоре подозреваемых задержали на территории Ставропольского края и в Крыму. Один из задержанных оказался уроженцем Крыма, двое других гражданами Армении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Центральная Россия попала в зону рекордно высокого атмосферного давления. Люди вызывают скорую и жалуются на сильные боли

      Еще два мирных жителя пострадали при ударе Украины по российскому региону

      Дело изготовителей «Мистера сидра» поступило в российский суд

      В российском городе установят видеонаблюдение за мусорными контейнерами

      Предложен минимальный балл для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

      Мужчина арендовал квартиру для бездомной кошки

      Стали известны подробности о впавшем в кому в Таиланде россиянине

      В «Активном гражданине» пройдет голосование о будущем цирка на Вернадского

      Российскую пенсионерку отправили в СИЗО за попытку расправы над пожелавшим развода мужем

      Зеленский усомнился в окончании военного положения на Украине после завершения конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше