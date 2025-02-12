Один из фигурантов дела главы компании «Фонбет» заключил досудебное соглашение

Замглавы УВД по округу Москвы Бивол дал показания на фигурантов по делу Анохина

Заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, арестованный в рамках расследования уголовного дела главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, заключил досудебное соглашение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, замглавы УВД признал свою вину. Он дал показания против фигурантов дела Анохина.

Предварительно, именно Бивол помог раскрыть схему передачи взятки в размере 60 миллионов рублей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого — им может оказаться помощник экс-гендиректора «Фонбета».

Сергей Анохин был задержан 29 января при передаче взятки в размере 60 миллионов рублей. Деньги предназначались для некоего высокопоставленного силовика, который должен быть помочь с прекращением начатого в отношении Анохина расследования.