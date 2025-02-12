Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:36, 12 февраля 2025Силовые структуры

Один из фигурантов дела главы компании «Фонбет» заключил досудебное соглашение

Замглавы УВД по округу Москвы Бивол дал показания на фигурантов по делу Анохина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Фигуранта дела главы компании «Фонбет» арестовали

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, арестованный в рамках расследования уголовного дела главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, заключил досудебное соглашение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, замглавы УВД признал свою вину. Он дал показания против фигурантов дела Анохина.

Предварительно, именно Бивол помог раскрыть схему передачи взятки в размере 60 миллионов рублей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого — им может оказаться помощник экс-гендиректора «Фонбета».

Сергей Анохин был задержан 29 января при передаче взятки в размере 60 миллионов рублей. Деньги предназначались для некоего высокопоставленного силовика, который должен быть помочь с прекращением начатого в отношении Анохина расследования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Чего ты там менять собрался?» Российский военкор обратился к Зеленскому после расправ ВСУ над жителями Курской области

      Назван срок возвращения доступной ипотеки в России

      Google назвала дату анонса Android 16

      Один из фигурантов дела главы компании «Фонбет» заключил досудебное соглашение

      Врачи назвали четыре правила для защиты от цистита

      Трехлапый пес спас хозяина от смертельно опасной змеи

      В России заявили о необходимости «ипотечной оттепели»

      Губернатор сообщил о смерти россиянки из-за удара беспилотника ВСУ по машине

      ЦБ добился решения о банкротстве одного российского банка

      Число финансовых пирамид и других нелегалов в России выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше