Один из фигурантов дела главы компании «Фонбет» заключил досудебное соглашение

Заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, арестованный в рамках расследования уголовного дела главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, заключил досудебное соглашение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, замглавы УВД признал свою вину. Он дал показания против фигурантов дела Анохина.
Предварительно, именно Бивол помог раскрыть схему передачи взятки в размере 60 миллионов рублей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого — им может оказаться помощник экс-гендиректора «Фонбета».
Сергей Анохин был задержан 29 января при передаче взятки в размере 60 миллионов рублей. Деньги предназначались для некоего высокопоставленного силовика, который должен быть помочь с прекращением начатого в отношении Анохина расследования.